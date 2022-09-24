Евросоюз собирается отключить от международной платежной системы SWIFT последний крупный государственный банк России, сохраняющий к ней доступ. Речь идет о "Газпромбанке", через который производятся расчеты за газ в Европе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Меры против банка могут появиться в готовящемся восьмом санкционном пакете.

Инициаторами такого решения выступают страны Балтии, Ирландия и Польша. Они также предлагают включить в восьмой пакет запрет на покупку у России сжиженного газа.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, ряд стран ЕС в рамках новых санкций против РФ предложили запретить передачу России долларовых банкнот и отключить еще больше российских банков от SWIFT, в том числе "Газпромбанк".

Кроме этого, "Страна" сообщала, что крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир". Решение было принято после заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес иностранных финансовых организаций, которые принимают карты "Мир".

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.