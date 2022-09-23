Некоторые страны Евросоюза в рамках подготовки новых санкций против РФ хотят запретить использование сжиженного природного газа (СПГ) и ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

"Польша, Ирландия и три страны Прибалтики хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении энергетики из РФ и включил запрет на продукты СПГ и ограничения на сотрудничество в сфере ядерной энергетики", - говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что ряд стран ЕС в рамках новых санкций против РФ предложили запретить передачу России долларовых банкнот и отключить еще больше российских банков от SWIFT, в том числе "Газпромбанк".

Как уточняется в публикации, также предлагается запретить зарегистрированным в ЕС юридическим лицам получать финансирование от организаций, связанных с Россией.

Ранее министры G7 назвали действия РФ по проведению "референдумов" в Украине эскалацией и пригрозили новыми санкциями.

Также СМИ писали, что в ЕС планируют заключить соглашение о потолке цен на российскую нефть в течение нескольких недель.