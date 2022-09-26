Страны восточной Европы предлагают Евросоюзу ввести более жесткие санкции против России, включающие запрет экспорта высокотехнологичных товаров, импорта алмазов и отключения российских пропагандистских каналов.

Об этом пишет издание EUObserver, которое ознакомилось с предложенным документом.

Изначально с инициативой выступили "ястребы НАТО" - Польша, Эстония, Латвия, Литва, а позже к ним присоединилась еще и Ирландия, которая традиционно считается нейтральной в военной отношении, пишет издание.

Они предлагают Брюсселю в следующем санкционном пакете:

запретить экспорт в РФ высокотехнологичных продуктов, таких как смартфоны, радарное оборудование и лазерные приборы;

отключить от SWIFT крупнейшие частные российские банки: "Газпромбанк", "Альфа-банк", "Росбанк" и "Тинькофф Банк";

запретить продажу и импорт алмазов, выпущенных или экспортированных из России;

запретить сотрудничество с Россией в области атомной энергетики;

запретить европейским фирмам выполнение IT-заказов для клиентов из России и прекратить использовать в ЕС продукцию Kaspersky Lab;

отключить вещание трех телеканалов ("НТВ Мир", "РЕН ТВ" и "Россия 1"), а также шести интернет-порталов.

Тех, кто помогает России обходить санкции, предлагают вносить в черные списки запрета на въезд в ЕС и замораживания активов.

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз уже приступил к разработке новых санкций против России. Дипломаты ожидают ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки физических лиц и запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

При этом СМИ утверждают, что Бельгия настаивает на исключении российских алмазов из санкций Евросоюза, поскольку на протяжении столетий служила основным узлом для алмазов, прибывающих в Европу, в том числе из России.

Также авторитетный журналист Рикард Йозвяк утверждает, что ограничения цен на российскую нефть в новом пакете европейских санкций не будет.

А вот ограничения на экспорт в Россию высоких технологий в новый пакет могут войти, говорил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.