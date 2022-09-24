Бельгия продолжает лоббировать исключение российских алмазов из санкций ЕС.

Об этом сообщает Politico.

"Их не было в предыдущих пакетах санкций, скорее всего, не будет и в новом", - пишут в издании.

Издание напоминает, что Антверпен на протяжении столетий служит основным узлом для алмазов, прибывающих в Европу, в том числе из России.

Напомним, недавно Евросоюз начал работу над новыми санкциями против России. В них будут включены запрет на импорт алмазов и ограничение цен на нефть.

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