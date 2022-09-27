Белый дом выступил против вторичных санкций за поставки российской нефти.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также, по информации издания, никто из крупных международных импортеров также не согласился с ограничениями цен на российскую нефть, предложенными министрами финансов стран G7.

The Wall Street Journal сообщает об опасениях Запада, что Россия полностью прекратит поставки в страны, которые введут ограничение цен, и это вызовет рекордный дефицит и последующее катастрофическое подорожание энергоносителей во всем мире.

Напомним, ранее мы писали, что в восьмом пакете санкций Европейского союза против России не будет ограничения цен на нефть, но появятся меры против организаторов "референдумов".

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