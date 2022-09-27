В Белом доме не поддержали вторичные санкции против российской нефти
Белый дом выступил против вторичных санкций за поставки российской нефти.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Также, по информации издания, никто из крупных международных импортеров также не согласился с ограничениями цен на российскую нефть, предложенными министрами финансов стран G7.
The Wall Street Journal сообщает об опасениях Запада, что Россия полностью прекратит поставки в страны, которые введут ограничение цен, и это вызовет рекордный дефицит и последующее катастрофическое подорожание энергоносителей во всем мире.
Напомним, ранее мы писали, что в восьмом пакете санкций Европейского союза против России не будет ограничения цен на нефть, но появятся меры против организаторов "референдумов".
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