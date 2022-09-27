Москва угрожает санкциями против "Нафтогаза Украины" и запретом всех сделок и расчетов с ним, если НАК не прекратит попытки добиваться рассмотрения спора по оплате транзита в международном арбитраже.

Об этом говорится в заявлении "Газпрома".

На практике это может означать, что "Газпром" прекратит транзит газа через Украину.

Напомним, 9 сентября "Нафтогаз" инициировал новый арбитраж против "Газпрома" из-за нарушения контракта при транзите газа через Украину. "Нафтогаз" требует от "Газпрома" денежные средства за предоставленную услугу транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были заплачены вовремя и в полном объеме.

"Учитывая, что сейчас Газпром качает через Украину намного меньше газа, чем минимальный объём по контракту (40 млрд в год), то и платит он, вероятно, также пропорционально меньше. С этим и связан иск", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, несмотря на войну и санкции, "Газпром" продолжает платить Украине за транзит газа. При этом банки пропускают этот платёж без проблем.

Так, в августе один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, что позволило возобновить транспортировку российской нефти не только в направлении Венгрии и Словакии, но и Чехии.

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Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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