"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против российского "Газпрома" из-за нарушения контракта по транзиту газа через Украину.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Нафтогаза" в пятницу, 9 сентября.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" денежные средства за предоставленную услугу транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были заплачены вовремя и в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как пишет в Facebook глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, россияне платят за транзит газа меньше, чем положено по контракту, нарушая принцип "качай или плати".

"То есть, учитывая, что сейчас Газпром качает через Украину намного меньше газа, чем минимальный объём по контракту (40 млрд в год), то и платит он, вероятно, также пропорционально меньше. С этим и связан иск", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, несмотря на войну и санкции, "Газпром" продолжает платить Украине за транзит газа. При этом банки пропускают этот платёж без проблем.

Так, в августе один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, что позволило возобновить транспортировку российской нефти не только в направлении Венгрии и Словакии, но и Чехии.

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