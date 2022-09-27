Госбанки Турции вслед за частными отказались от использования российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает телеканал NTV.

Так, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, использующих платежную систему "Мир".

После этого частные банки İşbank и DenizBank объявили о прекращении использования приложения "Мир". За ними аналогичное заявление сделали три государственных банка Турции.

Напомним, банки Казахстана и Вьетнама прекратили принимать российские карты "Мир" вслед за Турцией.

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