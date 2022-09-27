Три государственных банка Турции остановили работу с российской платежной системой "Мир"
Госбанки Турции вслед за частными отказались от использования российской платежной системы "Мир".
Об этом сообщает телеканал NTV.
Так, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, использующих платежную систему "Мир".
После этого частные банки İşbank и DenizBank объявили о прекращении использования приложения "Мир". За ними аналогичное заявление сделали три государственных банка Турции.
Напомним, банки Казахстана и Вьетнама прекратили принимать российские карты "Мир" вслед за Турцией.
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