Запасы оружия в США и Европе для поставок Киеву заканчиваются.

Об этом заявил в интервью CNBC старший научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош.

В американской оружейной промышленности обычный уровень производства артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые сегодня используются в Украине, составляет около 30 000 снарядов в год в мирное время. ВСУ расходуют это количество примерно за две недели.

"Я очень обеспокоен. Если у нас не будет нового производства, на наращивание которого уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать Украину... Нам нужно перевести нашу оборонную промышленность на военный лад. И я не вижу никаких признаков того, что мы это сделали", - сказал Дес Рош.

По данным телеканала, сами США не пострадают от того, что их запасы для поставок Киеву исчерпаются - у них есть свой резерв, который Вашингтон вряд ли будет использовать.

В Европе запасы тоже на исходе.

"Военные запасы большинства [европейских стран — членов НАТО], я бы не сказал, что исчерпаны, но в значительной степени истощены, потому что мы предоставляем [Украине] много мощностей", — заявил в начале сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник провел специальную встречу руководителей вооружений альянса, чтобы обсудить пути пополнения запасов оружия стран-членов. Он подчеркнул, что страны должны поощрять оружейных производителей расширять свои мощности в долгосрочной перспективе, предоставляя больше заказов на оружие.

"Военные аналитики указывают на коренную проблему: западные страны производили оружие в гораздо меньших объемах в мирное время, кроме того, правительства решили производить оружие только по необходимости. Некоторое заканчивающееся оружие больше не производится, и для его производства нужны высококвалифицированная рабочая сила и опыт — вещи, которых годами не хватало в производственном секторе США", – говорится в статье CNBC.

Ранее "Страна" писала, что в Европейском союзе только Австрия и Венгрия до сих пор не поставляют Украине вооружение.

Между тем Украина заверяла, что не допустит, чтобы полученное от союзников оружие досталось врагу, как в Афганистане и Ираке.