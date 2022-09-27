Потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявила министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре, передает австралийское агентство AAP.

"Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море. У Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина", - заявила она на пресс-конференции.

По данным APP, на сегодняшний день новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет. Также согласовано выделение 12,1 миллиона долларов на финансирование ВСУ.

Ранее о проблемах с поставками вооружения Украине писал Bloomberg.

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