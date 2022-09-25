Американские военные и переводчики, находящиеся на территории Польши, обеспечивают техническую поддержку предоставленных Украине вооружений.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, группа из порядка 55 переводчиков и военных с помощью планшетов iPad через специальные приложения находится на связи с украинскими военными и консультирует их в вопросах обслуживания военной техники, а также ее ремонта в полевых условиях. Кроме того, они проводят визуальный осмотр вооружений и определяют, какие части необходимо заменить для работы того или иного механизма, а также оформляют доставку необходимых деталей.

Издание пишет, что американские военные создали 14 чатов (по одному на каждую разновидность системы вооружения) и консультируют украинских военных, находящихся на линии фронта. Всего в ходе использования данной системы было обработано порядка 650 запросов от Вооруженных сил Украины, утверждает WSJ.

Ранее мы писали, что Франция тайно обучает украинских военных по спецпрограмме. С момента вторжения РФ в Украину Париж подготовил порядка 40 украинских военных. Львиную долю украинцев, прошедших тренинги во Франции, учили пользоваться самоходными гаубицами Caesar.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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