Канцлер Германии Олаф Шольц договорился всего об одной партии сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Bloomberg по итогам поездки немецкого канцлера в страны Персидского залива.

Груз объемом 137 000 кубометров будет доставлен Национальной нефтяной компанией Абу-Даби к началу 2023 года.

Последующая поездка Шольца в Катар не привела к новым сделкам.

"Германия и Катар обсуждают поставки СПГ в течение нескольких месяцев, при этом Германия не хочет заключать долгосрочные контракты по рекордным ценам на сжиженный газ. Шольц выступил с заявлением после встречи в Катаре, в котором не упоминались какие-либо соглашения о поставках. Министр энергетики Катара заявил в субботу, что переговоры с RWE и Uniper SE о долгосрочных контрактах на СПГ продолжаются", – пишет издание.

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