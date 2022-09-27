Журналисты узнали, что за месяцы переговоров Шольц согласовал поставку только одной партии СПГ из Эмиратов
Канцлер Германии Олаф Шольц договорился всего об одной партии сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает Bloomberg по итогам поездки немецкого канцлера в страны Персидского залива.
Груз объемом 137 000 кубометров будет доставлен Национальной нефтяной компанией Абу-Даби к началу 2023 года.
Последующая поездка Шольца в Катар не привела к новым сделкам.
"Германия и Катар обсуждают поставки СПГ в течение нескольких месяцев, при этом Германия не хочет заключать долгосрочные контракты по рекордным ценам на сжиженный газ. Шольц выступил с заявлением после встречи в Катаре, в котором не упоминались какие-либо соглашения о поставках. Министр энергетики Катара заявил в субботу, что переговоры с RWE и Uniper SE о долгосрочных контрактах на СПГ продолжаются", – пишет издание.
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