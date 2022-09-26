Мир движется к дефициту зерна и голоду в беднейших странах, несмотря на возобновление экспорта из Украины. Отгрузки оказались слишком малы, а урожаи других ключевых экспортеров резко упали из-за летней засухи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Международного совета по зерну.

США, крупнейший в мире производитель кукурузы, как ожидается, соберут наименьший урожай кукурузы за три года. Засуха также нанесла ущерб урожаю в Европе и угрожает предстоящему посевному сезону в Южной Америке.

К концу текущего урожайного года мировых буферных запасов кукурузы хватит всего на 80 дней потребления, что является самым низким уровнем с 2011 года.

Ожидается, что производство в ЕС достигнет 15-летнего минимума, что подтолкнет европейские страны к увеличению импорта зерна из Украины примерно на 30% - до 10,4 млн тонн.

При этом эксперты сомневаются, что Украина сможет покрыть весь дефицит продовольствия. К тому же западный бизнес опасается, что поставки могут прекратиться в любой момент из-за войны.

По официальным оценкам, Украина соберет от 25 до 27 миллионов тонн кукурузы в 2022 году по сравнению с 42,1 миллиона тонн в 2021 году.

Санкции, связанные с войной, означают, что Россия также изо всех сил пытается экспортировать, как ожидается, рекордно большой урожай пшеницы.

Всемирный банк уже выделил 30 млрд долларов, чтобы помочь компенсировать нехватку продовольствия, усугубленную войной, а президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о выделении почти 3 млрд долларов дополнительного финансирования для борьбы с глобальным отсутствием продовольственной безопасности.

По данным ООН, полмиллиона сомалийских детей страдают от голода в результате сильнейшего голода в этом столетии, когда сильная засуха охватила Африканский Рог.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что только 3% прошедшего по "зерновому коридору" украинского зерна попало в беднейшие страны.

В британской разведке обвинили Путина в дезинформации.