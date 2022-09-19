В понедельник, 19 сентября, из Украины выехали еще четыре судна с продовольствием в рамках "зерновой сделки".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в своем Телеграм-канале.

В частности, из Одесского порта вышли балкеры Fulmsr S и Gulmar, а из порта "Южный" - балкеры Tomahawk и Arcturus.

Всего в рамках "зерновой инициативы" из Украины вывезли 3,9 млн тонн агропродукции.

Ранее мы писали, как судно с украинским зерном село на мель и перегородило Босфор.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.