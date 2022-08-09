Сегодня, 9 августа, из порта Черноморска выйдут еще два судна с украинским продовольствием: кукурузой и подсолнечным маслом.

Об этом сообщила пресс-служба совместного координационного центра при ООН.

Судно Ocean Lion под флагом Либерии должно доставить 64 720 тонн украинской кукурузы в Южную Корею.

А второе судно - Rahami Yagci - проследует в Стамбул под турецким флагом с 5 300 тоннами подсолнечного масла на борту.

Напомним, что накануне заказчик отказался от украинского зерна, которое идет идет из Одессы на сухогрузе Razoni, первом судне, которое вышло из украинского порта в рамках "зерновой сделки". Как сообщило посольство Украины в Ливане, причиной отказа стала просрочка условий доставки.

Тем временем, по данным Reuters, Украина и Россия договорились не нападать на торговые суда и порты в рамках соглашения по зерну.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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