Нет никаких признаков того, что европейские правительства предоставят Киеву новую партию тяжелого вооружения. Союзники по НАТО опасаются, что поставки смогут спровоцировать прямую конфронтацию с РФ.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, также и собственные запасы основных вооружений в Европе истощаются.

В частности, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что пока официальных запросов Берлину от других государств о разрешении экспорта танков Leopard в Украину не поступало.

Украина получила более 250 танков, напоминает Bloomberg, "но прислали только модели советской разработки".

К тому же на фоне истощения собственных запасов, Польша ожидает поставки 116 танков Abrams M1A1 из США в начале следующего года, чтобы обеспечить свои собственные потребности, прежде чем отправить больше в Украину.

Напомним, ранее Кулеба рассказал, что США и Украина обсуждают вопрос о поставках Киеву ракет большой дальности.

Также сообщалось, что в Госдепе заявили, что поставки оружия в Украину предназначены только для защиты территорий.