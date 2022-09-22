Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов призвал США передавать Украине экспериментальные образцы вооружений.

Об этом он заявил на ежегодной конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации по потенциалу вооруженных сил, передает Military Times.

"Если у вас есть какие-то идеи или какие-то пилотные проекты, которые нужно протестировать перед серийным производством, вы можете прислать их нам, и мы объясним, как это сделать. И в конце концов вы получите штамп, подтвержденный войной в Украине. Вы легко продадите его", - заявил Гаврилов.

Он заявил, что уже сейчас в Украине применяются технологии защиты от дронов и помех, которые еще не запущены в продажу.

Говоря о потребностях Украины, Гаврилов перечислил противотанковые беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, бронетехнику, а также более длинные противотанковые и высокоточные огневые средства.

Он также заявил о потребности дальнобойных средств поражения, объясняя это тем, что Россия пытается адаптироваться к дистанциям, которые использует сейчас Украина для ударов.

Он также указал на необходимость обучения украинских солдат, говоря о том, что британская программа по обучению военных оказалась успешной.

"Если вы доставляете нужные товары в нужное время нужным людям, вы оказываете реальное влияние на эту войну", - заявил он.

Отметим, что Россия также использует военные новинки в Украине. Например, в Украине впервые было боевое применение ракеты "Кинжал", также в Харьковской области РФ использовала новейшую систему дистанционного минирования "Земледелие".

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

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