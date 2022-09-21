Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд повысила ставку на 0,75% - до 3-3,25%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. За последние месяцы количество рабочих мест значительно возросло, а уровень безработицы остался низким. Инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продовольствие и энергию, а также более широким ценовым давлением", - говорится в заявлении ФРС.

Американский регулятор пишет, что война России против Украины "влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности".

"Война и связанные с ней события создают дополнительное давление на инфляцию и оказывают негативное влияние на мировую экономическую деятельность. ФРС очень внимательно относится к инфляционным рискам", - говорится в сообщении.

В ФРС добавили, что стремятся достичь максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе и считают, что текущее повышение будет целесообразным.

"Кроме того регулятор будет продолжать сокращать свои запасы ценных бумаг казначейства и долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных ипотечным обеспечением агентств", - говорится в заявлении.

Отдельно сообщается, что ФРС "решительно стремится вернуть инфляцию до целевого уровня в 2 процента".

Учетная ставка ФРС - это в том числе, стоимость кредитных денег, за счет которых развивается американская экономика. Подорожание займов, как считают экономисты, может поставить многие предприятия США на грань банкротства.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в мире разгоняется экономический кризис и что это значит для Украины.

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