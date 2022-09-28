Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение.

Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters.

Украинский президент в своем Telegram-канале также сообщил об этом разговоре.

"Ожидаем лидерство Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", – написал он.

Кроме того, сообщается о телефонном разговоре Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Благодарен за оказанную оборонную поддержку, последовательную санкционную политику против государства-агрессора и принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов.

Необходима жесткая реакция и на российский ядерный шантаж. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – написал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что премьер Британии Лиз Трасс призвала союзников игнорировать ядерные угрозы Путина и поддерживать Украину.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным FT, Британия выделит Украине не менее 2,6 млрд долларов военной помощи в следующем году.