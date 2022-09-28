Премьер Британии пообещала Зеленскому поддерживать Украину до победы над Путиным - Reuters
Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение.
Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters.
Украинский президент в своем Telegram-канале также сообщил об этом разговоре.
"Ожидаем лидерство Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", – написал он.
Кроме того, сообщается о телефонном разговоре Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Благодарен за оказанную оборонную поддержку, последовательную санкционную политику против государства-агрессора и принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов.
Необходима жесткая реакция и на российский ядерный шантаж. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – написал Зеленский.
Ранее мы сообщали, что премьер Британии Лиз Трасс призвала союзников игнорировать ядерные угрозы Путина и поддерживать Украину.
Также "Страна" рассказывала, что, по данным FT, Британия выделит Украине не менее 2,6 млрд долларов военной помощи в следующем году.