Новоизбранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским приняла его приглашение посетить Украину.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление официального представителя правительства Великобритании.

"В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании", - сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По ее словам, лидеры двух стран "обсудили необходимость укрепить международную безопасность и меры, необходимые для того, чтобы перерезать поток средств, финансирующих военную машину Путина".

Напомним, ранее мы писали, что новым премьером Британии официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщили британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы II. Около 14:20 Кортеж Лиз Трасс прибыл в замок Балморал, где состоялась ее встреча с королевой для формального назначения. Встреча с королевой была назначена ориентировочно на 14:10, но прилететь в Шотландию вовремя самолету Трасс помешала плохая погода.

Также мы рассказывали, что по результатам опроса YouGov половина жителей Британии недовольны избранием Трасс на пост премьер-министра.

"Страна" также публиковала видео, в котором новоизбранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла в резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне, где выступила со своей первой речью в новой должности и рассказала, чем займется на посту.

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