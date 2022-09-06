Появились снимки нового премьера Великобритании Лиз Трасс вместе с мужем в их резиденции. Фото: Офис британского премьера

Лиз Трасс на Даунинг-стрит в Лондоне: офис британского премьера публикует первые фото нового премьера Великобритании вместе с мужем в их резиденции.

Офис британского премьера опубликовал первые кадры Лиз Трасс с мужем из резиденции в Лондоне на Даунинг-стрит в качестве новоизбранного премьера Великобритании

Напомним, ранее мы писали, что новым премьером Британии после того, как королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщили британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы II. Около 14:20 Кортеж Лиз Трасс прибыл в замок Балморал, где состоялась ее встреча с королевой для формального назначения. Встреча с королевой была назначена ориентировочно на 14:10, но прилететь в Шотландию вовремя самолету Трасс помешала плохая погода.

Также мы рассказывали, что по результатам опроса YouGov половина жителей Британии недовольны избранием Трасс на пост премьер-министра.

"Страна" также публиковала видео, в котором новоизбранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла в резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне, где выступила со своей первой речью в новой должности и рассказала, чем займется на посту.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.