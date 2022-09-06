Лиз Трасс на Даунинг-стрит в Лондоне: офис британского премьера публикует первые фото нового премьера Великобритании вместе с мужем в их резиденции.

Напомним, ранее мы писали, что новым премьером Британии после того, как королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщили британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы II. Около 14:20 Кортеж Лиз Трасс прибыл в замок Балморал, где состоялась ее встреча с королевой для формального назначения. Встреча с королевой была назначена ориентировочно на 14:10, но прилететь в Шотландию вовремя самолету Трасс помешала плохая погода.

Также мы рассказывали, что по результатам опроса YouGov половина жителей Британии недовольны избранием Трасс на пост премьер-министра.

"Страна" также публиковала видео, в котором новоизбранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла в резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне, где выступила со своей первой речью в новой должности и рассказала, чем займется на посту.