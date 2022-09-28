В шортлист премии для молодых журналистов от некоммерческой организации, занимающаяся разработкой медиа и с офисом в Лондоне, Thomson Foundation попала журналистка "Страны" Анастасия Товт. Анастасию внесли в список номинантов за материал об уничтоженном во время боев музее Марии Примаченко в Иванкове Киевской области.

Об этом сообщается на сайте организации.

Премию для молодых журналистов Thomson Foundation вручает ежегодно.

Из Украины на премию также претендует Олеся Бида из "Громадского" за статью "Я просила Бога умереть быстро". О голоде, страхе и фильтрационном лагере устами 17-летней девушки из Мариуполя".

Кроме украинок, в шортлисте оказались 10 журналистов до 30 лет из Индии, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Сербии и Гватемалы.

Из списка выберут сначала шесть полуфиналистов, потом трех финалистов, чьи имена объявят в октябре. А победителя назовут 28 ноября.

Напомним, в августе прошлого года СНБО Украины ввел санкции против "Страны" и ее сотрудников, а провайдеры стали блокировать доступ к сайтам нашего издания.

А в феврале, незадолго до начал войны, Зеленский подписал указ, ужесточающий санкции в отношении "Страны".