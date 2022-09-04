Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом телевизионной премии Emmy в номинации "Лучший рассказчик".

Он озвучил документальный сериал "Наши великие национальные парки" компании Netflix. Об этом сообщает "Радио Свобода".

После ухода с поста президента он вместе с семьей основал продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая занималась созданием этого сериала, который насчитывает пять серий и рассказывает о природных национальных парках всего мира, от американской Калифорнии до Кении и Индонезии.

Это не первая медийная награда Обамы. Он - обладатель двух премий Grammy за озвучку аудиокниг собственных мемуаров. Его супруга Мишель Обама также стала обладательницей Grammy в 2020 году, озвучив свою собственную аудиокнигу.

Обама - второй американский лидер, получивший Emmy. Первым стал в 1956 году Дуайт Эйзенхауэр, причем тогда он еще занимал должность президента США. Он получил специальную награду совета управляющих Emmy за свою телевизионную пресс-конференцию 1955 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки перепутала президента США Байдена с Обамой.

Как писала "Страна", в ноябре 2021 года на выступлении в Глазго Обама перепутал Шотландию с Ирландией и Шекспира с Бернсом.

Он также возмутил США пафосным юбилеем без масок, после которого заразился коронавирусом.