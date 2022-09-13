В США вручили самую престижную телепремию "Эмми" - за лучшие сериалы и роли в них.

Об этом сообщается на сайте "Эмми".

Самая неожиданная номинация - южнокорейский актер Ли Джон Джэ, сыгравший главного персонажа "Игры в кальмара", получил статуэтку за лучшую мужскую драматическую роль.

Как распределились другие номинации:

Лучший мини-сериал – "Белый лотос",

Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо",

Лучший драматический сериал – "Наследники",

Лучшая женская роль в драматическом сериале - Зендея ("Эйфория"),

Лучшая женская роль в мини-сериале - Аманда Сейфрид ("Выбывшая"),

Лучшая мужская роль в мини-сериале - Майкл Китон ("Ломка"),

Лучшая женская роль в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости")

Лучшая мужская роль в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как прошла 73-я церемония вручения главной телевизионный награды года - премии "Эмми" в 2021-м. Лидерами по числу номинаций в этом году стали проекты HBO и HBO Max, за ними следует Netflix, замкнул топ-3 Disney+.

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