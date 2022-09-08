Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм, который будет выдвигаться на премию "Оскар" в 2023 году. Это лента "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач.

Об этом сообщают в пресс-службе комитета.

Фильм "Клондайк" будет выдвигаться на премию Американской киноакадемии в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Кроме него в украинском национальном отборе принимал участие фильм "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марьяна Бушана.

Драматическая кинолента "Клондайк" рассказывает историю украинской семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

Согласно сюжету, главная героиня, которая ожидает своего первого ребенка, отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки.

Напомним, в позапрошлом году на "Оскар" выдвинули фильм, в котором в 2025-м году Украина победила в войне на Донбассе. Речь о фильме "Атлантида".

А в прошлом году Украину представлял фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Это также лента про Донбасс и его жителей, которые живут по обе стороны линии разграничения.