Басманный суд Москвы постановил отозвать лицензию у оппозиционной "Новой газеты", главред которой Дмитрий Муратов стал в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира.

В издании заявили, что этим решением "убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации".

"Но "Новой газете" не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный дух веет где хочет и как пожелает", - заявляет редакция газеты.

Ранее мы писали, как в мае на сайте крупного российского новостного издания "Лента.ру" появилась публикация "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив" и другие подобные публикации. Так, в частности, на сайте были опубликованы материалы с заголовками: "Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть", "Россия бросает трупы своих солдат в Украине", "Путинская Россия презирает закон", "Путин оказался главным русофобом мира".

Как выяснилось позже, антивоенные тексты на российском новостном сайте "Лента.ру" - не результат взлома. Их разместили сами сотрудники новостного ресурса, которые сами в этом и признались.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".