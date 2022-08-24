В России задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. За что - официально не сообщается, но его адвокаты считают, что за "дискредитацию вооруженных сил РФ".

Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

По данным паблика, полицейские задержали Ройзмана рано утром в среду, 24 августа. В его квартире прошли обыски.

Также сообщается, что его уже четыре раза штрафовали по этой статье за высказывания в соцсетях. Обыски также идут в офисах Ройзмана и его организаций - в том числе частного музея.

Ранее сообщалось, что в России задержали профессора Соловья, заявлявшего о шаманском обряде для победы Путина над Украиной.

Также писали, что в РФ задержали хоккеиста ЦСКА Федотова за уклонение от призыва в армию.

Тем временем, в Украине уже полгода продолжается войнаю. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

В новом выпуске блога Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" смотрите, что рассказывают украинские военные на передовой.