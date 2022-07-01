Российские издания сообщают, что в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего хоккеиста Ивана Федотова.

Сообщается, что его подозревают в уклонении от армии и что его собираются отвезти в военкомат.

Федотов ранее выступал за московский ЦСКА. В его составе он выиграл Кубок Гагарина. В апреле он сообщил, что переходит в американский ХК "Филадельфия Флайерз". Хоккеист собирался выйти из состава ЦСКА и покинуть Россию, чтобы играть за НХЛ.

Как пишут российские медиа, Федотов выступает за хоккейный клуб ЦСКА и формально является военнослужащим.

Ранее мы писали, что НХЛ не разрешила российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в Россию, как это обычно бывает. Каждый хоккеист команды НХЛ, завоевавший Кубок Стэнли, имеет право взять его на один день домой. Правда, им выдают точную его копию, а не сам Кубок.

А также, что трое российских хоккеистов и их команда посетили президента США Байдена в Белом доме. Среди них Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский. Они играют за клуб Tampa Bay Lightning и присутствовали на церемонии поздравления спортсменов - обладателей Кубка Стенли 2004, 2020 и 2021 годов.