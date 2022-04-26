Россию лишили права провести в следующем году чемпионат мира по хоккею с шайбой. Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

Об этом сообщается на сайте федерации.

Соревнования должны были пройти весной 2023 года в Санкт-Петербурге.

Совет IIHF обосновал свое решение заботой о безопасности всех участников чемпионата, прессы и иностранных болельщиков.

"Совет выразил серьезную озабоченность относительно безопасности и свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, по России и из России", - говорится в пресс-релизе федерации.

Новый хозяин турнира будет утвержден во время Ежегодного конгресса IIHF в Финляндии, который состоится в последнюю неделю Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года.

Напомним, что сразу после начала войны IIHF отстранила Россию и Беларусь от всех международных хоккейных турниров и отобрала у России молодежный чемпионат мира, а решение о взрослом чемпионате оставила на потом.

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