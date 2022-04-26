Россию лишили права проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой
Россию лишили права провести в следующем году чемпионат мира по хоккею с шайбой. Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).
Об этом сообщается на сайте федерации.
Соревнования должны были пройти весной 2023 года в Санкт-Петербурге.
Совет IIHF обосновал свое решение заботой о безопасности всех участников чемпионата, прессы и иностранных болельщиков.
"Совет выразил серьезную озабоченность относительно безопасности и свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, по России и из России", - говорится в пресс-релизе федерации.
Новый хозяин турнира будет утвержден во время Ежегодного конгресса IIHF в Финляндии, который состоится в последнюю неделю Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года.
Напомним, что сразу после начала войны IIHF отстранила Россию и Беларусь от всех международных хоккейных турниров и отобрала у России молодежный чемпионат мира, а решение о взрослом чемпионате оставила на потом.
Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.
Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.