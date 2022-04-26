Президент США Джо Байден в понедельник, 25 апреля, принял игроков профессионального хоккейного клуба Tampa Bay Lightning, в числе которых - трое российских хоккеистов.

Церемония поздравления спортсменов - обладателей Кубка Стенли 2004, 2020 и 2021 годов - прошла на территории Белого дома. Трансляцию мероприятия вели ведущие американские телеканалы, пишет "РИА-Новости".

В составе "Тампы" присутствовали трое игроков из России: Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.



Во время церемонии хоккеисты подарили Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46, что является отсылкой к его президентскому статусу (Байден - 46-й президент США). При этом они в шутку обратились к главе государства: "Все любят подарки, не так ли?". Байден согласился и также шутливо ответил, что за каждый подарок ему в обязательном порядке приходится отчитываться.



Церемония поздравления игроков в Белом доме является традиционной. В последний раз ее проводили в 2019 году, в последующие годы из-за пандемии COVID-19 ее переносили дважды.

Ранее мы писали, что Россию и Беларусь отстранили от хоккейных международных турниров на неопределенный срок.