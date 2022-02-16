В Москве задержаны политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей и его сын.

Об этом написала в своем Телеграм-канале активистка Эльвира Вихарева.

По словам женщины, сначала утром 16 января дома у Соловья прошел обыск, во время которого силовики изъяли всю технику. Вихарева добавила, что к ней "тоже заходили неизвестные", но не застали ее дома.

Другой источник уточнил, что следственные действия у Соловья начались в 7:30 утра и длились семь часов.

Российские СМИ со ссылкой на жену политолога Татьяну пишут, что Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу. Она сказала, что не имеет права разглашать, о каком деле идет речь, так как дала подписку.

Однако позже медиа сообщили, что Соловей проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 Уголовного кодекса РФ).

Соловей - доктор исторических наук. Он работал в МГИМО на кафедре рекламы и связей с общественностью, но в 2019 году уволился из вуза по, как он сказал, политическим причинам. После увольнения начал активную деятельность на YouTube, где ведет собственный канал, в котором излагает различные конспирологические теории происходящего в России и в мире.

На днях в эфире "Эха Москвы" Соловей заявил, что шаманы якобы проводят обряд для того, чтобы президент Владимир Путин одержал победу над Украиной.

"В воскресенье был проведен для него шаманский обряд в Бочаровом ручье. И шаманы ему пообещали: "Вы станете лучше всех правителей мира".Орла в жертву принесли! Обычного орла, птицу. Понятно, что, если речь идет о войне, приносят в жертву какое-то сильное, хищное создание. И орла принесли в жертву в Бочаровом ручье, а в Сибири принесли в жертву медведя", - вещал политолог на радио.

В целом в России, его относят к конспирологам, которые развивают "теории заговора" и довольно скептически относятся к тому, что он говорит.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове полиция обыскала дом и гостиницу местного богача Александра Ярославского в рамках дела о смертельном ДТП.

Также мы писали, что в горсовете Кривого Рога прошли обыски по делу о служебной халатности и потере 700 млн грн.