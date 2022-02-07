Сегодня, 7 февраля, сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. ГБР сообщает, что обыски проходят в рамках дела о служебной халатности, которая привела к потере почти 700 млн гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Следователи ГБР в горсовете изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию. Предварительная квалификация дела - служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия.

"Активность силовиков против местной власти Кривого Рога началась после того, как в декабре 2020 года кандидат от "Слуги народа" проиграл выборы кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову. Проигрыш в родном городе для президента был очень чувствительным. А потому вскоре и возбудили против мэрии целую обойму уголовных дел.

В августе при очень странных обстоятельствах погиб Константин Павлов. Официальная версия - самоубийство, но соратники и близкие в неё не верят.

В ближайшее время Рада должна назначить выборы мэра на 30 октября. Но сильного кандидата у "слуг" нет. Да и популярность самого Зеленского в родном городе рухнула очень сильно. В таких условиях и пытаются вновь активизировать уголовные дела против мэрии", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в начале месяца в Кривом Роге провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест", акционером которой является Ринат Ахметов.

Также сообщалось, что в конце прошлого года депутат горсовета Кривого Рога рассказала о запугивании Киевом местной власти.