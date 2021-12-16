Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк прокомментировала "Стране" заявление ГБР о том, что власти города могут быть причастны к хищению 27 миллиардов гривен при строительстве инфраструктурных объектов и дорог.

Третяк считает, что обвинения в краже почти миллиарда долларов являются абсурдом хотя бы потому, что бюджет Кривого Рога за проверенный правоохранителями период в несколько раз меньше этой суммы.

"Сама сумма 27 миллиардов гривен - уже абсурд. Годовой бюджет Кривого Рога составляет около 7 миллиардов гривен. Они проверяли бюджет за 3,5 года, а это 24 миллиардов гривен. Поэтому сумма в 27 миллиардов гривен уже не совпадает с бюджетом за этот период", - сказала она.

"Невозможно априори украсть такую сумму. У нас на развитие всего города выделялось 600 миллионов гривен в год. Это первый год, когда мы выделили немного больше средств. Остальное - это целевые выплаты, их невозможно украсть. Таким образом за 3,5 года бюджет на развитие города всего 2 миллиарда гривен, и из них, в частности, выделялись деньги на дороги. О каких 27 миллиардах гривен может идти речь? Поверьте, с нашим строительством дорог из городского бюджета очень далеко до воровства на "Большой стройке", - заверила депутат.

Третяк утверждает, что на Криворожский горсовет пытаются надавить.

"Нам задавали вопрос, мол, почему до введения бесплатного проезда на общественном транспорте у нас поездка стоила 2,50 гривни, а не 14 гривен? Эту разницу, которую мы должны были брать с людей, они посчитали коррупцией и воровством. Помимо этого, мы не закрыли 34 школы, потому что это работа педагогов, обучение детей. Конечно, город выплачивал зарплаты, но и тут нам сказали, что это уголовное дело. Такое ощущение, что им просто сказали кругом рыть и клепать дела", - утверждает она.

Также депутат рассказала, что по результатам аудиторских проверок есть много решений, которые не совпадают с действительностью.

"Все решения по аудиторским проверкам мы обжалуем в судах. Уже половину мы выиграли. Потому что ничего нигде не украдено", - утверждает она.

При этом Третяк убеждена, что смерть покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова никак не связана с проверкой горсовета сотрудниками ГБР.

"Во-первых, эта проверка касалась только полугода мэрства Павлова, остальные три года мэром был Вилкул. Даже если бы Павлов и хотел что-то украсть, за полгода это сделать нереально. Во-вторых, Константин Юрьевич был психологически стойким. Он дважды был депутатом, несколько раз - заместителем и советником городского главы, он привык к этим проверкам. Он только говорил, что это мешает работать", - объясняет она.

Однако депутат считает, что подобные обвинения и проверки со стороны правоохранительных органов могут быть связаны с проблемой проведения местных выборов в Кривом Роге, которые должны были состояться в марте следующего года.

"Мы все понимаем, для чего они внезапно возбуждают такие дела. Сейчас отменили весенние выборы в городе, потому что у "слуг" нет кандидата, за которого проголосовали бы криворожцы. После смерти Константина Павлова по Кривому Рогу делали социологические опросы, выставляли разных кандидатов - у "Слуг народа" рейтинга ноль, а у действующей местной власти по опросам победа в первом же туре. Но выборов весной уже не будет - все сроки прошли", - говорит она.

По словам Третяк, это делается с целью запугивания чиновников и депутатов Кривого Рога.

"Им нужно спускать собак на горисполком, на депутатов, шить разные дела - что угодно, лишь бы надавить, чтобы мы сдались. А запугивать они могут только из центральной власти и правоохранительных органов. Они считают, что они сегодня власть и для них закон не писан. Все, что происходит, - это ужас. Я называю центральную власть убийцами не только криворожцев, а и украинского народа. И от своих слов я не откажусь, потому что "слуги" - это убийцы людей", - резюмировала она.

На днях "Страна" сообщала, что Банковая решила оттянуть выборы мэра Кривого Рога из-за малениких шансов "слуг".

Напомним, мэр города Павлов погиб при загадочных обстоятельствах 15 августа. Спустя более месяца после его смерти мы публиковали свое расследование.