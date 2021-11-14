В день смерти экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова следователи из Киева угрожали, что "уничтожат всех Павловых, чтобы о них забыли".

Об этом "Стране" рассказала депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

В понедельник, 15 ноября, будет три месяца со дня смерти бывшего главы Кривого Рога Константина Павлова. Расследование его гибели продолжается, а главными версиями считаются самоубийство или доведение до самоубийства.

По словам Третяк, дело о гибели экс-мэра Кривого Рога спускают на тормозах. За три месяца следователи так и не предоставили полного видео с камер наблюдения в доме Павлова семье и адвокатам погибшего.

"Правоохранители вызвали меня в Киев, заставляли подписывать бумаги, чтобы я нигде ничего не заявляла по поводу убийства Павлова. При этом они все ещё не отдали полное видео с момента смерти ни жене, ни адвокатам погибшего", - заявляет она.

Более того, Третяк утверждает, что получает угрозы и сталкивается с давлением со стороны следователей - из-за того, что она публично подвергает сомнению официальную версию смерти Павлова.

"Правоохранители считают, что не совершали никакого давления на меня. То есть, когда мне выбивали дверь в квартире при обысках - это не давление. В частном порядке мне говорят: "Молчи" и "Побойся за свою семью". Намекают, что могут меня арестовать - такое происходит постоянно", - рассказывает "Стране" Третяк.

Депутат добавила, что последний раз ее допрашивали в день смерти родного брата Константина Павлова - Андрея. Он был одним из главных свидетелей по делу о гибели экс-мэра.

"Они должны расследовать убийство Константина и его брата, который был одним из главных свидетелей. Он знал больше, чем мы все - мэр с ним близко общался. Наверное, об этом узнали правоохранительные органы и решили "зачистить следы", - предполагает она.

Как и в случае с Константином Павловым, Виктория Третяк не верит, что недавняя смерть его двоюродного брата Бориса - самоубийство.

"Это странное совпадение, которое выходит за любые рамки - три якобы суицида подряд в одной семье", - утверждает она.

Виктория Третяк не верит, что смерти Павловых - случайность. Она считает, что гибель экс-мэра - политический заказ, а его родных "убрали", чтобы заморозить дело.

"Когда правоохранители приехали в город сразу после гибели Константина Павлова, мои источники рассказали, что киевская группа заявила следующее: "Мы уничтожим всех и сделаем так, что про Павловых забудут". На данный момент происходит какое-то беззаконие и они должны понести наказание - не сегодня, так завтра", - резюмировала Третяк.

Ранее "Страна" сообщала, что вдова погибшего мэра Кривого Рога записала видеообращение.

В нем она дала понять, что не верит в официальную версию о самоубийстве своего мужа и сказала, что ни она, ни ее сын не собираются заканчивать свою жизнь суицидом.

Мы также сообщали, что в октябре Андрей Павлов, брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова, был найден мертвым у себя в квартире.

Также мы рассказывали о том, что несколько дней назад в Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата погибшего в августе мэра Павлова.

Подробно о нестыковках в официальной версии о гибели Константина Павлова мы рассказывали в нашем расследовании.