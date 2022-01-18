Сегодня, 18 января, в Харькове силовики проводят обыски у бывшего главы местного областного совета депутата от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Сергея Чернова.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Обыски проводят сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. Как рассказал собеседник издания, группа лиц под руководством Чернова подозревается в завладении объектом коммунального имущества Харькова на основании поддельных документов. Указано, что помещение размером 260 квадратных метров на улице Чернышевской, 78 оформили "черным" нотариусом на подставное лицо и реализовали 1,3 миллиона гривень.

Обыски идут не только у Чернова, ну и у других фигурантов.

Согласно информации в харьковском паблике "Труха" уголовное дело касается деятельности сына Чернова и не касается деятельности Сергея Чернова на посту главы облсовета.

Сам Чернов прокомментировал информацию из паблика в своих соцсетях, но информацию об обысках не подтвердил. Впрочем, опровергать ее он тоже не стал.

"Уважаемые друзья, неожиданно для меня, в очередной раз полилась грязь на меня и мою семью! Узнал из "Трухи", спасибо! Расцениваю это, по опубликованным данным, как дискредитацию. Есть что рассказать: с документами, фактами. Скоро…. Всем спасибо за поддержку, которую получаю из всех уголков Украины" - написал он.

Сергей Чернов стоял во главе Харьковского облсовета в 2008-2020 годах. Перед этим был помощником народного депутата и экономическим советником при губернаторах.

Напомним, у представителей "Евросолидарности" провели обыски в рамках дела Порошенко о госизмене.

Также сообщалось, что в ГБР подтвердили обыски по угольному делу, в котором фигурирует Порошенко .