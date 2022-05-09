Антивоенные тексты на российском новостном сайте "Лента.ру" - не результат взлома. Их разместили сами сотрудники новостного ресурса, которые сами в этом и признались.

Об этом пишет "Медиазона".

Источник "Медиазоны" в издании подтвердил, что публикации сделали сотрудники "Ленты", заменив текст в других уже опубликованных новостях.

Напомним, сегодня также взломали ряд телеканалов на территории РФ. В описании программ телевизионных каналов появились антивоенные сообщения такого содержания: "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей".

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.