Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) сообщила о заполненности следственных изоляторов (СИЗО) в России на 96%.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ответ ФСИН на запрос издания.

Как сообщило ведомство изданию, по состоянию на 1 августа в российских СИЗО содержались около 114 172 человек, а в целом изоляторы рассчитаны на 118 495 человек.

Кроме того, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала изданию, что в конце июля проверяла условия содержания людей в московском изоляторе "Матросская тишина". Она зафиксировала переполненность СИЗО на 43%.

"Здесь "лишних" больше 600 заключенных. Хотя официально говорят про меньшее количество, потому что при подсчетах добавляют к площади камер еще и площадь больницы", - пояснила Меркачева.

Она добавила, что администрация СИЗО не отрицает проблему переизбытка арестантов и обещает расселить самые заполненные камеры. Также Меркачева обратила внимание на то, что сотрудники следственного комитета арестовывают по делам, за которые раньше назначался домашний арест или выдавалась подписка о невыезде.

Ранее мы писали, что в российском Кемерово арестанты взяли в заложники сотрудников СИЗО и потребовали встречи с прокурорами, а также с представителями регионального главка ФСИН.

Также "Страна" сообщала, что "смотрящему" за Лукьяновским СИЗО дали 4 года и 6 месяцев тюрьмы за смертельное ДТП с девочкой.