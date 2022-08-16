"Смотрящему" за Лукьяновским СИЗО Кириллу Островскому, который занял эту "должность" в январе 2020 года, объявили приговор. Судья Печерского районного суда Киева вынесла вердикт - 4 года и 6 месяцев лишения свободы с одновременным лишением права управления транспортными средствами на три года.

Об этом сообщает "Детектив-Инфо".

Кирилл Островский в июле 2018 года ехал за рулем дорогого внедорожника Hummer и насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, после чего попытался скрыться.

Находясь в заключении, Островский успел стать "смотрящим" за Лукьяновским СИЗО.

Теперь его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть ребенка. При этом суд признал Островского невиновным по обвинению в оставлении потерпевших в опасности. Кроме того, судья Кристина Константинова постановила снять ранее наложенный арест на автомобиль марки Hummer, за рулем которого Островский попал в аварию. Но до вступления приговора в законную силу решила оставить в силе ранее избранную фигуранту меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Прокуратура, которая требовала для обвиняемого восемь лет, обещает обжаловать приговор.

Ранее "Страна" подробно описывала обстоятельства смертельного ДТП, которое устроил Островский.

Мы также сообщали, что прошлой осенью Островского выпускали на свободу, и разбирались, почему.