В понедельник, 11 октября, судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова постановила удовлетворить ходатайство прокурора и безальтернативно взять под стражу Кирилла Островского, которого выпустили из СИЗО 5 октября.

Об этом сообщает журналист Виталий Губин на своей странице в Facebook.

Таким образом, Островский пробыл на свободе менее недели - отпустили его в ночь на 5 октября. И уже 11 числа того же месяца судья постановила взять его под арест без альтернативы залога.

Напомним, 26-летний Кирилл Островский в июле 2018 года ехал за рулем Hummer и насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку и попытался скрыться с места происшествия, но ему это не удалось.

Стоит отметить, что дядя Кирилла Островского - известный в криминальном мире Киева человек по прозвищу Саша Оболонский. И именно на него был зарегистрирован тот самый Hummer.

После этого, более трех лет, Островский провел в СИЗО, где он даже успел стать "смотрящим". Однако 5 октября он вышел на свободу из-за истечения срока определенной судом меры пресечения. При этом судья Кристина Константиновна, которая отпустила его на свободу, незадолго до этого получила в подарок квартиру.

То, что 5 октября Островский вышел на свободу так и не получив приговор, вызвало общественный резонанс. "Страна" подробно разбиралась, почему так могло произойти.