Заключенные следственного изолятора в российском Кемерово взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения. Они требуют организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

"По предварительным данным, в заложниках у заключенных находятся трое работников СИЗО. Все произошло при проверке камер. Требуют вызвать на место прокуроров и руководство ФСИН", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении ФСИН заявили, что не трое, а двое сотрудников заблокированы заключенными в камере, ведутся переговоры.

"В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая", - сказали в пресс-службе управления.

Там также добавили, что в следственный изолятор выехало руководство регионального главка Федеральной службы исполнения наказаний.

Следственный изолятор № 1 находится в Заводском районе Кемерово и является единственным СИЗО в областном центре. По официальным данным, учреждение рассчитано на более чем 700 заключенных.

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