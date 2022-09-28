Правительство переименовало расположенную в Николаевской области Южно-Украинскую атомную электростанцию в Пивденноукраинскую.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1061, принятом вчера.

В постановлении сказано, что теперь во всех документах вместо "Південно-Українська" и "Южно-Українська атомна електростанція" следует писать "Південноукраїнська атомна електростанція".

Сообщается, что это делается "с целью приведения наименования ОП "Южно-Украинская АЭС" в соответствие с требованиями стандартов государственного языка и правил украинского правописания".

В апреле компания "Энергоатом" заявила, что Южно-Украинская атомная электростанция получила новое название – Пивденноукраинская АЭС.

"В условиях полномасштабной агрессии РФ стало совершенно очевидным, что от привычного, но издавна обрусевшего названия "Южно-Украинская атомная электростанция" необходимо отказаться", - заявили тогда в компании.

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