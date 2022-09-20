Харьковские депутаты провалили голосование за "дерусификацию" названия Харьковского академического русского драматического театра им. Пушкина: из него не исключили ни слово "русский", ни имя Пушкина.

Об этом сообщило Харьковское отделение "Евросолидарности" в Фейсбуке.

Предложение переименовать театр внесла депутат облсовета от "Евросолидарности" Галина Куц. Однако профильная комиссия облсовета предложила название не менять.

Позицию комиссии представляла депутат от "Блока Кернеса" Людмила Немыкина. Она сослалась на опыт Второй мировой войны, когда в СССР не отказывались от немецкой культуры и науки.

"Мы помним, как в прошлом веке весь мир во времена Второй мировой войны объединился против немецкого фашизма, но мир не отказался от музыки выдающихся немецких композиторов Баха и Бетховена. Мир продолжал изучать произведения писателя и философа Гете, читали детям сказки братьев Гримм", - сказала Немыкина.

Она добавила, что, по ее мнению, в мировой истории есть имена, не принадлежащие одной стране.

"Такое мировое признание получило и имя поэта Александра Пушкина. Оставив имя Пушкина в названии нашего театра, мы еще раз покажем миру, что мы с вами не варвары, мы европейская, образованная и демократическая нация", - сказала депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове не хотят переименовывать улицу Пушкинскую и станцию метро "Пушкинская".

А вот в Чернигове Пушкина назвали "имперским рупором" и решили переименовать улицу в его честь.