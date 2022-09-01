В Киевской гимназии №153 имени Александра Пушкина в преддверии нового учебного года снесли бюст русского писателя.

Об этом сообщают Украинские новости.

На фото - памятник до и после сноса. Сейчас там стоит просто пустой постамент.

Напомним, что в конце апреля в Киевсовете депутаты зарегистрировали проект решения "о демонтаже памятных знаков в Киеве, которые имеют отношение к России и СССР". Правда, его пока так и не приняли, но дерусификация постепенно происходит и без законодательной базы.

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