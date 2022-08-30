Одесская областная военная администрация официально уведомила одесский горсовет, что одесские памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса никакие разрешения и согласования не нужны.

В письме, подписанном заместителем главы ОВА Борисом Волошенковым и опубликованном "Суспільним", указано, что российская пропаганда использует эти объекты "для продвижения идей о принадлежности территории Одесской области к Российской Федерации".

Напомним, юридический департамент горсовета уже несколько месяцев не может ответить на вопрос, имеет ли право мэрия снести или перенести памятник Екатерине.

Также ОВА напоминает о необходимости завершить процесс декоммунизации: переименовать улицы и убрать одесские памятники Ленину и Горькому.

Кроме того, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине.

Отметим, что вопрос сноса памятника Екатерине II в Одессе уже долгое время остается актуальным для украинцев. Ранее Зеленского уже во второй раз попросили снести данный памятник.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.