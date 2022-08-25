В Риге снесли памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, расположенный в парке Победы на левом берегу Даугавы за Каменным мостом.

Композиционным центром памятника является монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей. Сегодня эту колонну повалили при помощи ударов пневматических молотов по основанию.

После сноса памятник уничтожат.

Напомним, демонтаж памятника проходил в несколько этапов в течение нескольких дней, начиная с 23 августа. К 25 августа от него осталась только центральная стела, которую также повалили.

Изначально памятник воинам-освободителям выглядел как показано на фото ниже:

Viesturs/Adobe Stock

Ранее глава государства Эгил Левитс заявил, что советский памятник освободителям в Риге - "свидетельство оккупации и страданий латышского народа", поэтому его необходимо снести.

Выступая в эфире телепрограммы TV3 "900 секунд", Левитс сказал: "Это заноза в душе латышей. Он прославляет оккупационные войска, которые принесли Латвии большие страдания. Я не вижу другого пути как снести, или как-то иначе освободиться от него".

Президент добавил, что "сейчас вопрос обострился, потому что та самая армия, которая оккупировала Латвию, воюет в Украине". Левитс добавил, что "было бы желательно, если бы это было сделано при большом единстве населения, в том числе, чтобы за его снос выступали граждане Латвии русского происхождения".

Как писала "Страна", рижская дума на заседании 13 мая приняла решение снести памятник освободителям Латвии от немецких фашистов.

Ранее в Финляндии снесли советский памятник "Мир во всем мире".