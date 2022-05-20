В центре Риги сегодня прошло шествие "за освобождение от советского наследия", в котором приняли участие тысячи человек. Участники акции выступают за снос советских памятников и выдворение всех нелояльных к Латвии лиц.

Об этом сообщает Delfi.

Люди шли с украинскими и латвийскими флагами, плакатами "Стоп рашизм" и "На латышской земле — правила латышей".

Организаторы утверждают, что это не политическая акция, но среди участников были представители Национального объединения и Национальной консервативной партии.

В целом акция прошла мирно, но трое человек были задержаны правоохранителями. Один из задержанных лег на пути колонны, чтобы преградить шествие, второй в общественном транспорте показывал неприличные жесты и выкрикивал лозунги, а третий тоже из общественного транспорта показывал участникам шествия флаг России на экране телефона.

Завершилось мероприятие рок-концертом.

Фото: delfi

Напомним, что ранее рижская дума приняла решение снести памятник освободителям Латвии от немецких фашистов.

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