В центре Риги прошло шествие за снос советских памятников и выдворение всех, кто против Латвии. Фото
В центре Риги сегодня прошло шествие "за освобождение от советского наследия", в котором приняли участие тысячи человек. Участники акции выступают за снос советских памятников и выдворение всех нелояльных к Латвии лиц.
Об этом сообщает Delfi.
Люди шли с украинскими и латвийскими флагами, плакатами "Стоп рашизм" и "На латышской земле — правила латышей".
Организаторы утверждают, что это не политическая акция, но среди участников были представители Национального объединения и Национальной консервативной партии.
В целом акция прошла мирно, но трое человек были задержаны правоохранителями. Один из задержанных лег на пути колонны, чтобы преградить шествие, второй в общественном транспорте показывал неприличные жесты и выкрикивал лозунги, а третий тоже из общественного транспорта показывал участникам шествия флаг России на экране телефона.
Завершилось мероприятие рок-концертом.
Фото: delfi
Напомним, что ранее рижская дума приняла решение снести памятник освободителям Латвии от немецких фашистов.
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