В Украине спустя семь лет после начала декоммунизации окончательно запрещена Коммунистическая партия.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, Шестой апелляционный административный суд отказал КПУ по ее апелляции по делу, которые слушалось с 2015 года, и решение о запрете партии вступило в силу.

До сих пор, по словам Совгири, КПУ продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса.

Ранее мы писали, что в июле 2019 года Конституционный суд Украины признал закон о декоммунизации.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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