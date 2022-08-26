В Алуксненском крае Латвии исчез памятник партизанам латышской бригады советской армии, разгромившим немецкую карательную экспедицию 15 января 1944 года. На месте монумента осталось одно основание.

Об этом сообщила агентству LETA представитель местного самоуправления Эвита Аплока, пишет Delfi.

Памятник партизанам подлежал демонтажу наряду с другими девятью советскими монументами, установленными в этом районе.

По данным агентства, самоуправление составило акт и сообщило о случившемся в полицию.

Ранее в Риге снесли памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, расположенный в парке Победы на левом берегу Даугавы за Каменным мостом. Демонтаж памятника проходил в несколько этапов в течение нескольких дней, начиная с 23 августа. К 25 августа от него осталась только центральная стела, которую также повалили.

А в начале августа в столице Финляндии Хельсинки демонтировали советский памятник "Мир во всем мире". Его подарил СССР в 1990-м году после падения Берлинской стены.