Посёлок Боровая в Харьковской области все еще находится под контролем армии России.

Об этом сообщил Боровской поселковый совет в своем Телеграм-канале.

Также сообщается, что россияне контролируют села к северу и востоку от Боровой.

В частности, сообщается о большом скоплении военной техники, артиллерии и живой силы противника в поселке Первомайское, в селе Чернещина.

Кроме того, поселковый совет сообщает, что на днях российские военные взорвали мосты через реку Боровая в Боровой.

Боровая находится на восточном берегу Оскольского водохранилища, южнее Купянска и севернее Святогорска.

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