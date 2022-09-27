Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ установили контроль над поселком Купянск-Узловой в Харьковской области, об освобождении которого вчера сообщали в соцсетях. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Благодаря успешной операции наши военные отбили (Купянск-Узловой – Ред.) и полностью фактически его контролируют", – заявил Синегубов.

По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными, но после такого успеха ВСУ "их поменьше".

"Действительно у россиян было несколько важных направлений – это Изюм, так называемая "изюмская высота". Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой - это одна из самых больших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал", - рассказал Синегубов.

Отметим, 26 сентября о полном освобождении поселка Купянск-Узловой сообщил в Twitter разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher.

"Сегодня хороший день. Купянск-Узловой полностью освобожден. Ждите 3 трофейных Т-90А, пару подбитых Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А и т.д" — написал он.

К посту Kriegsforscher добавил фото воинов ВСУ у стеллы с надписью "Купянск", еще окрашенной в цвета страны-агрессора, но уже с гербом Украины, нарисованным желтой краской.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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